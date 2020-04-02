Son dakika Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan corona virüsü salgını açıklaması! Ramazan ayı...

Son dakika! Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılmaya devam eden corona virüsü salgını hakkında Dünya Sağlık Örgütü İsviçre'nin Cenevre kentinde bir video konferans düzenledi. Burada konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan korkutan bir açıklama geldi. Ghebreyesus, "Gelecek bir kaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız" dedi.

Corona virüsü salgını sebebiyle her geçen gün daha fazla insan yaşamını yitirmeye devam ediyor. Özellikle İspanya, İtalya ve Amerika'da birçok kişi yaşamını yitirdi. Ölüm sayısı 40 bin civarında seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, karamsar bir tablo çizdi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: "50 BİN ÖLÜ OLACAK"

Dünya Sağlık Örgütü'nden karamsar açıklamalar! Corona virüsü pandemisinin azalmaktan çok artacağı hakkında uyarılar yapıldı. Özellikle Ghebreyesus, "Gelecek bir kaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız" ifadeleriyle korku yarattı. Corona virüsü Covid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından bu güne dek yaklaşık 4 ay geçtiğini belirten Ghebreyesus, "Dünya daha önce böyle bir pandemiyle karşılaşmadı. Meçhul ve tehlikeli bir virüs. Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." diye konuştu.

DSÖ: "CORONA VİRÜSÜ ÇOK YENİ"

Ghebreyesus, konuşmasında sık sık dünyanın daha önce Kovid-19 türü bir pandemiyle karşılaşmadığının altını çizerek, "Bu, hala çok yeni bir virüs ve her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz. Pandemi evrim geçirdikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor ve bizim tavsiyelerimiz de gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ CORONA VİRÜSÜNDE MASKE ÖNERİYOR

Dünya genelinde virüsten korunmak için devam eden maske kullanımı tartışmalarına da değinen Ghebreyesus, "Toplumlar düzeyinde maske kullanımı hakkında devam eden bir tartışma var. DSÖ, hastalar ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını önermektedir. Bu durumlarda maskeler yalnızca diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde etkilidir." diye konuştu.

DSÖ: "GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BORÇLARI HAFİFLETİLMELİ"

Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının Afrika ve Güney Amerika'da nispeten daha az görülse de virüsün bu ülkelerde ciddi sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduklarını söyledi. Gelişmekte olan pek çok ülkenin halkının ihtiyaçlarını karşılaması ve ekonomik çöküşlerinin önlenebilmesi için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bu konuda IMF ve Dünya Bankasına çağrıda bulundu.

CORONA VİRÜSÜ RAMAZAN AYINDA BİZİ NASIL ETKİLEYECEK

Ghebreyesus, video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı. 24 Nisan'da başlayacak ramazanda, yüz milyonlarca Müslüman'ın oruç tutması ve toplu ibadet edecek olmasıyla ilgili soruya Ghebreyesus, "Bu pandemiyle mücadelede, siyasi liderlerin ve iş dünyası liderlerinin rolü çok önemli ve merkezi. Dini liderlerin ve toplum liderlerinin rolü de çok ama çok önemlidir." yanıtını verdi.

Ghebreyesus, DSÖ olarak hükümet temsilcileri, siyasi liderler, iş dünyasından liderler, dini liderler ve toplumlar üzerinde etkili tüm kişilere ulaştıklarını kaydetti. Virüse karşı mücadelede bu liderlerin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Ramazan ile ilgili konuya gelecek olursak, sizin de takip ettiğiniz gibi Orta Doğu ülkeleri virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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