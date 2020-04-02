02 Nisan 2020, Perşembe

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Son dakika: Amerika'da corona virüsünden ölen Türk vatandaşı sayısı 5'e yükseldi

Amerika'da 5 Türk corona virüsünden öldü
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

Son dakika haberine göre 'de yaşayan vatandaşları hakkında kötü bir haber geldi. 'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılmaya devam eden salgını, özellikle , ve Amerika'da büyük ölçüde hasar yarattı. Dünyada corona virüsü'nden ölen insan saysı neredeyse 40.000 oldu. Dün akşam yaşanan bir son dakika haberine göre Amerika'da yaşayan 5 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

'nin (NJ) eyaletinde bir 'ün daha yeni tip (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. New Jersey'in Paterson şehrinde oturan Türk asıllı 85 yaşındaki H.K'nin, Covid-19 salgını nedeni ile tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi. Paterson şehrindeki Saint Joseph Hastanesinde bir süredir yoğun bakımda tutulan H.K.'nin salı günü yaşamını yitirdiği kaydedildi.

SADECE PATERSON'DA GÖRÜLDÜ

Karaçay Türk toplumunun bir üyesi olduğu ifade edilen H.K.'nın vefat haberi akrabaları tarafından sosyal medyada paylaşılırken, New Jersey eyaletinde Covid-19 kaynaklı Türk toplumu kayıplarının şimdiye kadar sadece Paterson'da görüldü. H.K. ile Paterson şehrinde corona virüsü (Covid-19) sebebi ile öldüğü belirlenen Türklerin sayısı 5'e yükseldi. Şehirde bulunan hastanelerde halen bazı Türk vatandaşlarının korona virüsü teşhisi ile tedavisinin devam ettiği açıklandı. Son vefat haberi ile birlikte ABD genelinde Türk toplumu üyelerinden corona virüsü (Covid-19) nedeniyle vefat eden sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı! haberin devamı

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