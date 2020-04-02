Son dakika: Amerika'da corona virüsünden ölen Türk vatandaşı sayısı 5'e yükseldi
Son dakika haberine göre ABD'de yaşayan Türk vatandaşları hakkında kötü bir haber geldi. Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılmaya devam eden corona virüsü salgını, özellikle İtalya, İspanya ve Amerika'da büyük ölçüde hasar yarattı. Dünyada corona virüsü'nden ölen insan saysı neredeyse 40.000 oldu. Dün akşam yaşanan bir son dakika haberine göre Amerika'da yaşayan 5 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
ABD'nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk'ün daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. New Jersey'in Paterson şehrinde oturan Türk asıllı 85 yaşındaki H.K'nin, Covid-19 salgını nedeni ile tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi. Paterson şehrindeki Saint Joseph Hastanesinde bir süredir yoğun bakımda tutulan H.K.'nin salı günü yaşamını yitirdiği kaydedildi.
SADECE PATERSON'DA GÖRÜLDÜ
Karaçay Türk toplumunun bir üyesi olduğu ifade edilen H.K.'nın vefat haberi akrabaları tarafından sosyal medyada paylaşılırken, New Jersey eyaletinde Covid-19 kaynaklı Türk toplumu kayıplarının şimdiye kadar sadece Paterson'da görüldü. H.K. ile Paterson şehrinde corona virüsü (Covid-19) sebebi ile öldüğü belirlenen Türklerin sayısı 5'e yükseldi. Şehirde bulunan hastanelerde halen bazı Türk vatandaşlarının korona virüsü teşhisi ile tedavisinin devam ettiği açıklandı. Son vefat haberi ile birlikte ABD genelinde Türk toplumu üyelerinden corona virüsü (Covid-19) nedeniyle vefat eden sayısı 6'ya yükselmiş oldu.
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