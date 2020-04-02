Instagram çöktü mü? Sosyal ağlara erişim sorunu yaşandı Whatsapp Facebook ve Instagram çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor?
Son dakika gelişmesi! Corona virüsü karantinasında tüm dünya sosyal ağlarda gezerken dün akşam erişim problemi yaşandı. Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Facebook, Instagram ve Whatsapp'da dün akşam erişim problemi nedeniyle birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Whatsapp Facebook ve Instagram çöktü mü?
Popüler sosyal ağ uygulamaları Facebook, Instagram ve WhatsApp'a uzun bir süre erişim sorunu yaşandı. Problem yaşayan kullanıcılar da "WhatsApp çöktü mü?" sorusunu özellikle Google üzerinden yoğun olarak araştırdı. Konuyla ilgili resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Peki, Instagram ve Facebook çöktü mü? İşte o açıklama...
WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'A ERİŞİM SORUNU
Sosyal medyada yoğun olarak tartışılan WhatApp çöktü mü sorusu üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu.
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