02 Nisan 2020, Perşembe

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Corona virüsü karantinasında Play Station'da oynanabilecek indirimli oyunlar! PlayStation Store indirim yaptı! Xbox ve PC'de indirim var mı?

Corona virüsü karantinasında oynanacak indirimli oyunlar
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan corona virüsü sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Karantina esnasında güzel vakit geçirebilmek isteyen kişiler PlayStation, ve PC oyunlarını oynuyor. Yeni oyun sahibi olmak isteyen kişiler ise indirimli oyunları araştırıyor. Peki, PlayStation Store'da indirim var mı? Hangi oyunlar indirime girdi? Xbox ve PC'de indirim var mı? Cevaplar haberimizde...

Corona virüsü sebebiyle tüm dünya kırmızı alarma geçti. Birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Karantina esnasında güzel vakit geçirmek isteyen kişiler , Xbox ve PC oyunlarını oynamaya başladı. PlayStation Store oyunlarda indirim yaparak kullanıcıları sevindirdi. Mart ayında yaşanılan indirim skandalının ardından PS Türkiye, Bahar indirimleriyle karşımıza çıktı. Peki indirime giren oyunlar arasında neler yer alıyor?

PLAYSTATION STORE İNDİRİMLİ OYUNLAR

Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada karantina yaşanıyor birçok kişi PlayStation, Xbox ve PC oyunlarında indirim bekliyordu. Beklenen oldu ve bahar indirimleri geldi. Ancak bazı oyunlar 'a kadar indirimdeyken, bazıları ise 30 Nisan'a kadar indirimde. İşte o oyunşar

İlk başta bahar indirimlerinde bazı oyunlardaki indirimin 16 Nisan 02.00'da, bir kısmının ise 30 Nisan 02.00'da sona erdiğini belirtelim.

RESIDENT EVIL 2 - 84,00 TL

THE WITCHER 3 GOTY EDITION - 64,00 TL

DAYS GONE - 134,00 TL

DEVIL MAY CRY 5 - 84,00 TL

DIGITAL DELUXE SÜRÜM - 84,00 TL

DARK SOULS III - 49,00 TL

, Witcher 3, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed: Odyssey, GTA V, 20, Monster Hunter: World gibi oyunlarda ise önemli indirimler dikkat çekiyor. ve Pc oyunlarında da indirimler mevcut. Dileyenler Xbox'ın resmi sitesinden indirimli oyunlara ulaşabilirler.

PLAYSTATİON STORE'DA DİĞER İNDİRİMLİ OYUNLAR

Bloodborne GOTY Edition - 64,00 TL

Star Wars Jedi: Fallen Order -179,00 TL

Red Dead Redemption 2: Ultimate Editon - 239,00 TL

Tomb Raider: Definitive Edition - 22,00 TL

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - 85,47 TL

Middle-Earth: Shadow of War Nihai Sürüm - 114,00 TL

Death Stranding - 179,00 TL

FIFA 20 - 171,60 TL

GTA V Premium Online Edition - 79,60 TL

Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition - 114,00 TL

NBA 2K20 - 134,00 TL

Mortal Kombat 11 - 114,00 TL

Ace Combat 7: Skies Unknown - 114,00 TL

Code Vein - 134,00 TL

Project Cars 2 Deluxe Edition - 79,00 TL

GRID - 84,00 TL

Control Digital Deluxe Edition - 209,40 TL

DOOM - 36,00 TL

Batman: Arkham Collection - 114,00 TL

A Way Out - 64,00 TL

Monster Hunter: World - 64,00 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - 84,00 TL

Diablo III: Eternal Collection - 76,20 TL

The Crew 2 Deluxe Edition - 64,00 TL

Kingdom Hearts III - 89,70 TL

A Plague Tale: Innocence - 84,00 TL

No Man's Sky - 79,00 TL

The Last of Us Remastered - 49,00 TL

Tekken 7 Rematch Edition - 79,00 TL

The Surge 2 - 129,50 TL

Mafia III - 49,00 TL

Fallout 4 GOTY Edition - 84,00 TL

Vampyr - 64,00 TL

Gravity Rush Remastered - 49,00 TL

Yakuza Kiwami - 33,60 TL

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