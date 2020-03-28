Yeni tip corona virüsü (Covid-19) pangolinden mi bulaştı? Pangolin nedir?

Yeni tip corona virüsü hızla yayılmaya ve tehlike yaratmaya devam ederken, virüsün nasıl bulaştığı hakkında yeni iddialar ortaya atılıyor. Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs binlerce kişinin ölümüne ve hastalanmasına sebep oldu. Peki, corona virüsü nasıl ortaya çıktı? Corona virüsü pangolinden mi bulaştı? Pangolinin özellikleri neler? Detaylar haberimizde…

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan corona virüsü hakkında neredeyse her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Virüsün laboratuvar ortamında üretildiği, yarasa çorbası yüzünden bulaştığı gibi iddiaların yanı sıra pangolin hayvanından bulaştığı da iddia ediliyor.

PANGOLİN NEDİR?

Pangolin diğer adıyla pullu karıncayiyen, Pholidota takımından bir memelidir. Pangolin yırtıcıdır. Gündüzleri mağarada yaşayan pangolinler geceleri ortaya çıkar. Yavrularını vücut üzerinde taşırlar. Tehlike anlarında yuvarlak hale gelirler.

PANGOLİN NEREDE YAŞAR?

Pangolinler sadece karıncalar ve termitler gibi böcek ile beslenirler. Bazı pangolinler ağaçta yaşarken diğerleri yuvalarda yaşarlar. Pangolinler, karınca ve termit höyüklerine kazmak için kullanılan güçlü, güçlü, pençeli uzuvlara sahiptir. Pangolinin uzun ve yapışkan bir dili bulunmaktadır. Dilini 25 cm e kadar uzatabilmektedir. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta ve karınca yuvası içerisinde ne varsa diliyle zorlanmadan çekip alabilmektedir. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitlerinin zarar vermesini ise midesinin kalın kaslı çeperi sayesinde engellemektedir. Pangolinler nesli tükenmekte olan canlılardandır. Pangolinler kaçakçılığı yapılan bir vahşi memelidir. Pangolinler kendilerini savunmak için yuvarlak haline geldiklerinde toplanıp öldürülmektedir.

HAZİRAN 2019'DA İSTANBUL HAVALİMANINDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince hava yolu ile taşınan ve basit işlem görmüş kemik olarak beyan edilen eşyaların riskli olabileceği değerlendirildi. Söz konusu kemiklerin ticareti yasaklanan bir hayvana ait olabileceğinden şüphelenen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığıyla iletişime geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemede, beyan edilenlerin, nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangoline ait pullar olduğu saptandı.

ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Ele geçirilen 1 ton 217 kilogram pangolin pulu, Genel Müdürlük yetkililerine teslim edildi. 8.5 milyon lira değerindeki pulların Asya ülkelerinde şifalı olduğuna inanılıyor.

CORONA VİRÜS PANGOLİNDEN Mİ BULAŞTI?

Çinli araştırmacılar kaynağı yarasalar olan ölümcül koronavirüsün insanlara bulaşmasına yasadışı yollardan ticareti yapılan pangolin adında bir hayvanın sebep olduğunu belirtiyor. Güney Çin Ziraat Üniversitesi, web sitesinde yaptığı açıklamada, "Bu son keşif, virüsün kaynağını öğrenmek, yayılması için önlem almak ve korunabilmek için büyük önem taşıyor." dedi

DİĞER