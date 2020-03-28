Fenerbahçe işte böyle yandı! Ozan Tufan...

Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Corona virüsünden dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi. İşte isim isim o liste...