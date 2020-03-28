28 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe işte böyle yandı! Ozan Tufan...

Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Corona virüsünden dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi. İşte isim isim o liste...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 12:14
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Fenerbahçe işte böyle yandı! Ozan Tufan...

Lig yarışında geride kalan ve şampiyonluktan kopan Fenerbahçe'yi kadrodaki sıkıntılar çok etkiledi. Sakatlıklar nedeniyle sık sık oyuncuların farklı pozisyonlara geçmesi ana nedenlerden biri haline geldi

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Fenerbahçe işte böyle yandı! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de şampiyonluğun kaçmasındaki ana etkenlerden biri tüm sezon boyunca birçok pozisyonda yaşanan değişiklikler oldu.

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Fenerbahçe işte böyle yandı! Ozan Tufan...

Transferde yaşanan sıkıntı ve devamındaki sakatlıklar sebebiyle teknik heyet bir türlü iskelet kadroyu oluşturamadı. Oyuncular sık sık yer değiştirmek zorunda kaldı. İşte isim isim yaşanan sıkıntı:

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Fenerbahçe işte böyle yandı! Ozan Tufan...

JAILSON
Orta saha olmasına rağmen stoperde oynadı. Bölgeye yabancı kalmasıyla bireysel hataları öne çıktı.

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Fenerbahçe işte böyle yandı! Ozan Tufan...

DIRAR
Sağ beki tercih etse de bu sezon eksikler nedeniyle genel olarak sol bekte forma giydi.

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