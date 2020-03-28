Kraliçe Elizabeth corona virüsü mü oldu? Prens Charles ve Boris Johnson ile görüşmüştü!

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan Corona virüsü pandemisi, özellikle Avrupa’da çok sayıda ölüme neden oldu. Başta İtalya, İspanya ve İngiltere’de büyük ölçüde hissedildi. İngiltere prensi Prens Chales’ın ardından Boris Johnson da corona virüse yakalandı. Kraliçe Elizabeth’in de corona virüse yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Kraliçe Elizabeth corona virüs mü oldu?

İngiltere, İtalya ve İspanya ile birlikte corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda bulunuyor. İnigiltere'de Prens Chales'ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının şoku henüz geçmemişken, İngiltere başbakanı Boris Johnson'dan gelen kötü haber sonrası Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlık durumu merak konusu oldu.

KRALİÇE ELIZABETH CORONA VİRÜSE Mİ YAKALANDI?

İngiltere kraliyet ailesi kötü günler geçiriyor. Prens Charles'ın corona virüse yakalandığı açıklanmış ve büyük bir şok yaşanmıştı. Ardından ülkenin başbakanı Boris Johnson sosyal medya aracılığı ile corona virüs pandemisine yakalandığını ifade etmişti. Prens Charles ile Elizabeth'in 9 Mart tarihli Westminister Abbey'deki Commonwealth etkinliğinde yan yana oturması İngiltere halkını şüpheye çekti. Kraliçe Elizabeth'in corona virüse yakalanıp yakalanmadığı merak konusu oldu. Bunun üzerine saraydan açıklama geldi. Corona virüsü iddiaları Buckingham Sarayı tarafından yalanlandı. Saray tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ile en son 9 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson'ı da en son 11 Mart'ta gördüğü ve sağlığının iyi olduğu belirtildi.Şuan 93 yaşında olan Kraliçe Elizabeth ile 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Windsor Şatosu'nda herkesten izole bir yaşam sürüyor.

KRALİÇE ELIZABETH KİMDİR?

Kraliçe 2. Elizabeht İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on altısının kraliçesidir. Elizabeth aynı zamanda Topluluk Başkanı ve İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi'dir. 6 Şubat 1952'de tahta çıkmıştır. Tahta çıktıktan sonra Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi olmuştur. Taç giyme töreni televizyondan canlı yayınlanmıştır. 1956'dan 1992'ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişmiştir. Yukarıda yazılan ülkelere ek olarak Jamaika, Barbados, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in de kraliçesidir. Dünyanın hâlen hüküm süren en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarıdır.

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