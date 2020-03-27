27 Mart 2020, Cuma

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden corona virüsü haritası yayınlandı. Corona virüs Türkiye tablosu

Corona virüsü dünya haritası yayınlandı!
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Cumhuriyeti tarafından hazırlanan “ (Covid-19) dünya haritası” ile virüs salgınını gerçek zamanlı olarak kontrol etmek mümkün. Corona virüsü Türkiye tablosunu merak edenler günlerdir Google üzerinden aramalar yapıyor. İşte detaylar…

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan ve birçok ölüme sebebiyet veren salgınını hakkında hem tarihsel bazda hem de gerçek zamanlı bilgi alabileceğimiz bir sistem geliştirildi. tarafından yapılan bir sistem salgının ülkemizde ve dünyamızdaki güncel durumunu öğrenmemizi sağlıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE TABLOSU, HARİTASI

'de şuana kadar 3629 tanı koyuldu. Tanı koyulan hastaların 75'i hayatını kaybederken, 26 hasta sağlığına tekrar kavuştu. Türkiye'de durum Avrupa'ya göre biraz daha iyi. Özellikle 'da ölüm sayısı korkutucu derecede. İtalya'da 80589 tanı konuldu. 1361 kişi iyileşirken, 8215 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan sitede tüm veriler gerçek zamanlı eklenmektedir.

Niasse'ye corona virüsü azarı! Utanç duyuyorum... haberin devamı

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