Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden corona virüsü haritası yayınlandı. Corona virüs Türkiye tablosu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan “Corona virüsü (Covid-19) dünya haritası” ile virüs salgınını gerçek zamanlı olarak kontrol etmek mümkün. Corona virüsü Türkiye tablosunu merak edenler günlerdir Google üzerinden aramalar yapıyor. İşte detaylar…
Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan ve birçok ölüme sebebiyet veren corona virüsü salgınını hakkında hem tarihsel bazda hem de gerçek zamanlı bilgi alabileceğimiz bir sistem geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan bir sistem salgının ülkemizde ve dünyamızdaki güncel durumunu öğrenmemizi sağlıyor.
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE TABLOSU, HARİTASI
Türkiye'de şuana kadar 3629 tanı koyuldu. Tanı koyulan hastaların 75'i hayatını kaybederken, 26 hasta sağlığına tekrar kavuştu. Türkiye'de durum Avrupa'ya göre biraz daha iyi. Özellikle İtalya'da ölüm sayısı korkutucu derecede. İtalya'da 80589 tanı konuldu. 1361 kişi iyileşirken, 8215 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan sitede tüm veriler gerçek zamanlı eklenmektedir.
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