Son dakika YKS 12. sınıf müfredatı belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Corona virüsü salgını sebebiyle YKS sınavı ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada öğrencilere 12. sınıf YKS müfredatını açıkladı. Peki, üniversiteye hazırlık sınavı YKS'de 12. sınıf müfredatı ne olacak? YKS sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası okulların 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı. Ayrıca YKS sınavı da ertelendi. Bugün yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte 12. sınıf öğrencilerinin YKS sınavında sorumlu olacağı müfredat açıklandı.

12. SINIF YKS MÜFREDATI AÇIKLANDI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla öğrencilere müfredatı açıkladı. Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamada, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." denildi.

YKS VE TYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu bir sınavdır. YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada göre YKS'nin ilk aşaması olan TYT 25 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

AYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Alan Yetenek Testi (AYT), YKS'yi oluşturan 3 testten biridir. 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan bir sınavdır. AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 26 Temmuz'da yapılacak.

YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 26 Temmuz günü AYT sınavından sonra yapılacak.

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