26 Mart 2020, Perşembe

HABERLER

YKS'ye corona virüsü engeli! YKS 2020 ertelendi! YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS sınavı ertelendi
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Son dakika gelişmesi! corona virüsü pandemisi üniversiteye giriş sınavlarını da vurdu. Yüksek Öğretim Kurulu () tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre sınav tarihi ertelendi. Peki YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte, YÖK Başkanı 'ın açıkladığı YKS sınav tarihi...

Corona virüsü ülkemizde birçok organizasyonu erteletti. Organizasyonların ardından üniversiteye giriş sınavı olan de ertelendi. başkanı öğrencilere sınav tarihini açıkladı. Öğrencilerin sınava gireceği yeni YKS tarihi belli oldu. İşte , ve sınav tarihi...

YKS VE TYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu bir sınavdır. YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada göre YKS'nin ilk aşaması olan TYT 25 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

AYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Alan Yetenek Testi (AYT), YKS'yi oluşturan 3 testten biridir. 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan bir sınavdır. AYT 2020 tarihi sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 'da yapılacak.

YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 26 Temmuz günü AYT sınavından sonra yapılacak.

Sergen Yalçın canlı yayında açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelenecek mi? Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelenecek mi?
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu açıklandı.
Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör