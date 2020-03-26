26 Mart 2020, Perşembe

HABERLER

Son dakika! Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!

Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen eğitimleri konusunda Yükseköğretim Kurulu’ndan açıklama geldi. Eğitime 3 hafta ara verilmesinin ardından üniversite öğrencileri eğitimin ne zaman başlayacağı hakkında Google’da aramalar yapıyor. Peki, üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? devam edecek mi? Üzaktan eğitim dersleri nereden yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

Bakanı, Sağlık Bakanı ve 'nun yaptığı toplantı ardından, ilk ve ortaöğretime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Öğrenciler sistemi EBA ile derslerine devam edecek. da üniversitelere verilen 3 hafta aranın bahar dönemi sonuna kadar uzatılmasına ve derslerin online devam etmesine karar verdi.

ÜNİVERSİTELERDE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle ara verilen eğitimine ara verildi. Üniversitelerde derslerin akıbeti hakkında yapılan açıklama şu şekilde, "Bize düşen bilimsel süreçlerin en az hasarla bu badireyi atlatmasına çalışmaktır, bu süreç sonlandığında en büyük görev yine bilime ve akademiye düşecek. Türk Yükseköğretimi büyük bir tecrübeye sahip, bugün YÖK Genel Kurulumuzda, bu sene bahar dönemini sadece uzaktan eğitim ve açık öğretim ile sürdürmeye karar verdik. Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak." İfadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE DERSLER NEREDEN YAYINLANACAK?

YÖK Başkanı Yekta Sertaç'ın bahar döneminde derslerin uzaktan eğitim ile sağlanacağını açıklaması üzerine her üniversite kendi online platformundan ders aktarımını sağlayacak.

Ibrahimovic'ten flaş karar! Futbolu bırakıyor mu? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
YKS sınavı ertelendi YKS sınavı ertelendi
Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelenecek mi? Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ertelenecek mi?
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu açıklandı.
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör