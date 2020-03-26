Son dakika! Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? YÖK açıkladı!
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen üniversite eğitimleri konusunda Yükseköğretim Kurulu’ndan açıklama geldi. Eğitime 3 hafta ara verilmesinin ardından üniversite öğrencileri eğitimin ne zaman başlayacağı hakkında Google’da aramalar yapıyor. Peki, üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? Üzaktan eğitim dersleri nereden yayınlanacak? Detaylar haberimizde…
Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun yaptığı toplantı ardından, ilk ve ortaöğretime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Öğrenciler uzaktan eğitim sistemi EBA ile derslerine devam edecek. YÖK da üniversitelere verilen 3 hafta aranın bahar dönemi sonuna kadar uzatılmasına ve derslerin online devam etmesine karar verdi.
ÜNİVERSİTELERDE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Corona virüsü pandemisi sebebiyle ara verilen Üniversite eğitimine ara verildi. Üniversitelerde derslerin akıbeti hakkında yapılan açıklama şu şekilde, "Bize düşen bilimsel süreçlerin en az hasarla bu badireyi atlatmasına çalışmaktır, bu süreç sonlandığında en büyük görev yine bilime ve akademiye düşecek. Türk Yükseköğretimi büyük bir tecrübeye sahip, bugün YÖK Genel Kurulumuzda, bu sene bahar dönemini sadece uzaktan eğitim ve açık öğretim ile sürdürmeye karar verdik. Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak." İfadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE DERSLER NEREDEN YAYINLANACAK?
YÖK Başkanı Yekta Sertaç'ın bahar döneminde derslerin uzaktan eğitim ile sağlanacağını açıklaması üzerine her üniversite kendi online platformundan ders aktarımını sağlayacak.
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