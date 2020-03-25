25 Mart 2020, Çarşamba

HABERLER

Son Dakika! Fahrettin Koca’dan 32 bin sağlık personel alınacağı müjdesi geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

Son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı Dr. , corona virüsü sürecinde Bakanlığa alınacak 32 bin personel hakkında bilgilendirme yaptı. 32 bin personelin, 11 bininin hemşire, 1600'ünün ebe, 4 bin 687'sinin sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli ile 14 bin sürekli işçi olacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Dr. , yaptığı yazılı açıklamada 32 bin personel alımı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personelin, 11 bininin hemşire, 1600'ünün ebe, 4 bin 687'sinin sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli ile 14 bin sürekli işçi olacağını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde sağlık ordusunun güçlendirildiğini belirtti.

HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?

Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde edilmek üzere, puanına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını ifade eden Koca, "11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz." bilgisini verdi.

Koca, tercih kılavuzunun, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini, 26 Mart-1 Nisan 2020 arasında yapabileceğini bildirdi.

Duyurular için Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinin takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak, diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacaktır. Başvurular, 26 Mart-30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

İşte Ahmet Nur Çebi ile Boateng arasındaki konuşma haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Corona virüsü Covid-19 belirtileri neler? Corona virüsü (Covid-19) belirtileri neler?
Okullar ne zaman açılacak? Kritik toplantı Okullar ne zaman açılacak? Kritik toplantı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör