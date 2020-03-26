26 Mart 2020, Perşembe

HABERLER

Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Özel hastaneler Pandemi hastanesi mi?

Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve yayılmaya devam eden (Covid-19) salgını ülkemizde de görülünce önlemleri arttırdı. Sağlık Bakanlığı, devlet, vakıf üniversiteleri ve özel hastaneleri hastanesi ilan etti. Peki, pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?

salgını ülkemizde görüldü. Ölüm ve vaka sayısı her geçen gün artmakta. , halkı gönüllü karantinaya davet etti. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, " hastaneleri" olarak tanımladı.

PANDEMİ HASTANELERİNİN ŞARTLARI NEDİR?

Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların corona virüsü (Covid-19) tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasının zorunlu olacağı bildirildi. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "pandemi hastanesi" olarak kabul edilecek.

Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilecek. Pandemi hastanesi, corona virüsü tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapıldığı hastaneler olarak tanımlanacak.

HANGİ HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ OLDU?

Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur. Hastanenin bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunması gerekmektedir.

Gönül ile Caner, bombası! Geri dönüyorlar... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde!
Corona virüsü Covid-19 belirtileri neler? Corona virüsü (Covid-19) belirtileri neler?
Okullar ne zaman açılacak? Kritik toplantı Okullar ne zaman açılacak? Kritik toplantı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör