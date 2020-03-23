23 Mart 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsü nedeniyle La Liga süresiz ertelendi

Karar açıklandı! Ligler süresiz ertelendi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

Son dakika haberine göre; yönetimi, profesyonel futbol müsabakalarını yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle süresiz askıya aldı. "Hayati tehlike geçti" raporu gelene kadar maçlar oynanmayacak.

'dan yapılan yazılı açıklamada, hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadan devam ettirilebileceklerini düşünene kadar tüm profesyonel futbol müsabakalarının askıya alındığı belirtildi.

Maçların askıya alınmasıyla ilgili kararın İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile alındığı duyuruldu.

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