Göztepe Süper Lig'de Eyüpspor'u farklı mağlup etti! İzmir ekibi 3 puanla tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. İzmir ekibi maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

İzmir ekibi rakibini 11. dakikada Juan ve 54, 59 ile 75. dakikalarda Andre Henrique'nin golleriyle 4-0 mağlup etti. Öte yandan Eyüpspor'da Ahmed Abdullahi 9. dakikada kırmızı kart gördü.



Ligdeki ilk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaptı. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.



Göztepe ligin 10. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.