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Göztepe Süper Lig'de Eyüpspor'u farklı mağlup etti! İzmir ekibi 3 puanla tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. İzmir ekibi maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Göztepe Süper Lig'de Eyüpspor'u farklı mağlup etti! İzmir ekibi 3 puanla tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

İzmir ekibi rakibini 11. dakikada Juan ve 54, 59 ile 75. dakikalarda Andre Henrique'nin golleriyle 4-0 mağlup etti. Öte yandan Eyüpspor'da Ahmed Abdullahi 9. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaptı. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Göztepe ligin 10. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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