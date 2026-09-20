Göztepe-Çaykur Rizespor CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 6. hafta

Süper Lig'in 6. haftasında iki takım İzmir'de Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Göztepe-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Göztepe-Çaykur Rizespor maçını takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 6. haftasında iki takım İzmir'de Göztepe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Göztepe-Rizespor maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başladı. ISONEM Park'ta oynanan mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Göztepe-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Göztepe: Arda, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Matos, Akonnor, Juan, Henrique, Janderson

Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Sagnan, Tayyip, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Emrecan, Sowe

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanıyor.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşması saat 20.00'de başladı.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma resmi yayıncı beIN SPORTS 2 üzerinden takip edilebilecek.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanıyor.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetiyor.

GÖZTEPE'NİN LİGDE KAÇ PUANI VAR?

Göztepe, ilk 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2 puan topladı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN LİGDE KAÇ PUANI VAR?

Çaykur Rizespor, ilk 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Göztepe'de Furkan Bayır, Noah Sonko Sundberg, Nevzat Üzel, Allan Godoi, Gökdeniz Bayrakdar, Novatus Miroshi ve Ibrahim Sabra forma giyemiyor. Çaykur Rizespor'da Khusniddin Alikulov sakatlığı, Valentin Mihaila ise cezası nedeniyle oynayamıyor.

GÖZTEPE İLE ÇAYKUR RİZESPOR DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Evet. İki takım Süper Lig ve alt liglerde daha önce birçok kez karşılaştı. Göztepe, son iki Süper Lig randevusunda Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

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