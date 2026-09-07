Luka Gugeshashvili'den taraftara tepki!

Gaziantep FK maçında kendi taraftarları tarafından yuhalanan Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayan Göztepe, sahasında 4-2 mağlup oldu ve 4. haftayı da galibiyetsiz kapattı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise Göztepe'nin kalecisi Luka Gugeshashvili'nin taraftarlar tarafından yuhalanması oldu. İlk yarıda 4 gol yiyen Göztepe'de taraftarlar, Gürcü eldiveni yoğun bir şekilde protesto etmeye başladı. O anlarda taraftara tepki gösteren Luka, ikinci yarıda ise yerini Arda Özçimen'e bıraktı.

"YAPTIĞINIZ ŞEY TARAFTARLIK DEĞİL"

Maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yaşananlara tepki gösteren Gürcü kaleci, "Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız... Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle." dedi.