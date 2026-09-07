Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak isterken Gaziantep FK da deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Göztepe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

Göztepe-Gaziantep FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk üç haftasında istediği sonuçları alamayan Göztepe, taraftarı önünde kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Gaziantep FK ise yeni teknik direktör sürecinin ardından zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Göztepe, kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Özellikle savunmada yaşanan sorunları azaltmak isteyen Stoilov'un öğrencileri, Gaziantep FK karşısında daha dengeli bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Gaziantep FK ise deplasmanda alacağı puan veya puanlarla sezonun ilerleyen haftalarına daha moralli girmek istiyor. Göztepe-Gaziantep FK maçına dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Gaziantep FK maçı, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-Gaziantep FK karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE SEZONA İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Süper Lig'in ilk üç haftasında henüz galibiyet alamadı. İzmir temsilcisi ilk hafta Samsunspor ile 3-3 berabere kalırken, ikinci haftada Gençlerbirliği deplasmanından 1-0 mağlubiyetle döndü. Göztepe üçüncü haftada ise Galatasaray'a karşı mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken Göztepe böylece ilk üç hafta sonunda 1 puanda kaldı. İzmir temsilcisi bu süreçte 5 gol atarken kalesinde 7 gol gördü. Bu nedenle Göztepe açısından Gaziantep FK karşılaşması, hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de kötü başlangıcın ardından moral kazanmak açısından önem taşıyor.

GAZİANTEP FK DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Gaziantep FK ise sezonun ilk üç haftasında Göztepe'ye göre daha iyi bir puan performansı ortaya koydu. Kırmızı-siyahlı ekip, 4 puanla karşılaşmaya çıkacak. Konuk ekipte teknik direktör değişikliği de gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından Gaziantep FK'nın yeni teknik direktör arayışı sürüyor.

GÖZTEPE'NİN GAZİANTEP FK'YA KARŞI SON MAÇLARDA ÜSTÜNLÜĞÜ

Göztepe, Gaziantep FK ile oynadığı son karşılaşmalarda rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu. İzmir ekibi iki takım arasındaki son üç lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Göztepe bu üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Tüm kulvarlar dikkate alındığında ise sarı-kırmızılıların rakibine karşı yenilmezlik serisi daha uzun bir döneme yayılıyor.

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