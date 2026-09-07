Stoilov: Buradaki en kötü 45 dakikamı yaşadım

Trendyol Süper Lig’in 4’üncü haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Gaziantep FK’ya 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalar yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kulüp kariyerindeki en kötü 45 dakikayı yaşadığını dile getirdi. Her alanda büyük hatalar yaptıklarını ifade eden Bulgar teknik adam, "İlk 45 dakika olabilecek en kötü şeyler yaşandı. Göztepe'nin oyun şeklini yansıtamadık, ofansta ve defansta ikili mücadeleleri kaybettik. Büyük sıkıntılar yaşadık. Maçın ikinci yarısına ise daha güçlü başladık. Gereken mücadeleyi yaptık ama kırmızı kart görünce mücadeleyi de kaybettik. Kırmızı kartı örmemizle oyun bitti. Zor ve tehlikeli bir sürecin içindeyiz. Bunu çevirmenin tek yolu aklımızla hareket etmek. Ayrıca çok çalışmalıyız. Hepimizin daha iyi performans ortaya koyması gerekiyor. Göztepe ailesinin birlik olması gerekiyor" diye konuştu.

"KALECİMİZİ OYUNDAN BEN ALDIM"

Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'nin ilk yarıda yoğun tepkilerle karşılaşmasını yorumlayan Stoilov, "Kalecimizi ikinci yarıda ben oyundan aldım. Çünkü böyle durumlarda hem oyuncunun hem de takımın reaksiyonunu düşündüm. Ege ise çok genç bir oyuncu. Futbolcumuzun hata yapması önemli değil. Ege'yi de korumak adına oyundan aldım. Ben olumsuz süreçleri yönetecek kadar tecrübeliyim. Olumlu ortamı bozmak kolay, biz buna müsaade edemeyiz. Göztepe'yi seven herkes takıma destek olmalı. Sakat stoperlerimiz var. Sonko ve Godoi sakat. Onlar dönünce gerçek savunma gücümüze kavuşacağız. Oyuncularımız dönene kadar mevcut futbolcularımla yola devam etmek durumundayız. Goller yediysek bu sadece savunmanın hataları değil, savunma santrforlarla başlar" dedi.