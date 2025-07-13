Slovenya kampında oynanacak hazırlık karşılaşmasında Göztepe, Hırvat temsilcisi Rijeka ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de gösterdiği performansı daha da yukarı taşımayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için adeta gün sayıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanlarda oyuncular, taktiksel detaylara ve uyum çalışmalarına önem veriyor. Peki, Rijeka-Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rijeka-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Slovenya'da yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Göztepe, Rijeka ile hazırlık maçına çıkacak. 2025-2026 sezonu öncesi başarılı bir kamp dönemi geçirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, zorlu maçta etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon tekrar çıktığı Süper Lig'de bu kez daha üst sıralarda yer almak istiyor. Futbolseverler ise Rijeka-Göztepe maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Rijeka-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RIJEKA-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rijeka-Göztepe hazırlık maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.