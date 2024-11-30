Süper Lig'in 14'üncü haftasında Göztepe, deplasmanda Başakşehir FK'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Stanimir Stoilov, "Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Aslında benim tam olarak maçtan önceki çekincelerim gerçekleşti. Maçtan önce ben takıma aslında sahada göstermemiz gereken bir duruşu ve performansı sürekli olarak anlatmaya çalıştım. Çünkü bizim kesinlikle istikrara ihtiyacımız var. Çünkü biz güçlü bir takımız ve istikrarla beraber sürekli gelişmesi gereken bir takımız. Ama bu maalesef bugün gerçekleşmedi. Belki de ben yeterince açık bir şekilde bunu oyuncularıma açıklayamadım. Eğer takım olarak bir hedef için mücadele veriyorsanız o zaman bu istikrarı sürekli olarak sağlamanız gerekir. Sürekli takımla ilgili fiziksel ve taktiksel hazırlıklar yapıyoruz ama belki de mental üzerine de bazı çalışmalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Maça gelirsek ikinci yarıda bir şeyler denedik. Yüzde 50, yüzde 50 gibi ikinci yarı oynandı. Gerçekten şu anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü 1-2 iyi sonucun ardından böyle bir kötü sonuçla ayrılmak gerçekten bize yakışmıyor. Ama bu şekilde oynarsanız zaten hak etmezsiniz ve istediğinizi alamazsınız" diye konuştu.

'BAHANELERDEN HOŞLANAN BİR İNSAN DEĞİLİM'

Hataları ortadan kaldıracaklarını ifade eden Stoilov, "Bahanelerden hoşlanan biri değilim ama tabii ki de Solet, Doğan ve Ahmet bizim için çok önemli oyuncular. Özellikle orta bölgede. Bunlar ilk on birde oynayan oyuncularımız. Tabii ki kendilerini arıyoruz ama her zaman ne olursa olsun çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çünkü görevimiz bu ve ben tekrar ediyorum kesinlikle bahanelerden hoşlanan bir insan değilim. Genç bir takımız. Mental üzerine çalışmalar yapmamız gerekiyor ve ben de çok tecrübeli bir teknik adamım. O yüzden sorumluluğu da kendi üzerime tam olarak alıyorum. Hatalar varsa bunları kesinlikle ortadan kaldıracağız. Son derece sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Zaten neler yapılması gerektiğini biliyorum. Hep beraber bir bütün olacağız. Oyuncular, yönetimimiz, taraftarlar ve zor günleri hep beraber çok hızlı bir şekilde aşacağız" yorumlarında bulundu.

'GENÇ OYUNCULAR BAZEN DİNLEMEK İSTEMİYORLAR'

Bu maçın iyi bir ders olduğunu dile getiren 57 yaşındaki Bulgar çalıştırıcı, "Bugün bu maalesef gerçekleşti. Maçtan önce de bunu açıklamaya çalıştım ama genç oyuncular bazen dinlemek istemiyorlar. Daha olumlu şeyleri dinlemek istiyorlar. Fazla da üzerine gidince o zaman bizim hoca herhalde çıldırmış diyorlar ama onlar için de iyi bir ders oldu. Benim için de iyi bir ders oldu. Ben neler yaşandığını gayet iyi biliyorum. Bunu ortadan kaldırmak için çalışıyorum" ifadelerinde bulundu.

'İSTEDİĞİMİZ O AGRESİF PRESİ YETERİNCE YÜKSEK ŞİDDETTE GERÇEKLEŞTİREMEDİK'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, sözlerini ise şöyle tamamladı:

Eğer siz ikili mücadeleyi, ortak topları, kafa toplarını kazanamazsınız ve bunları başarmak adına da yeterince yüksek seviyede motive olmazsanız hiçbir sistem aslında işe yaramaz. Evet bugün özelinde dediğiniz gibi defans oyuncularımızla ön bölgede oynayan oyuncularımız arasında büyük mesafeler açıldı. İstediğimiz o agresif presi yeterince yüksek şiddette gerçekleştiremedik. Normalde bizim öndeki oyuncularımız, santrforlarımız, kanat beklerimiz ve orta sahalarımız çok agresif bir şekilde basıyorlar ama bu maalesef bugün gerçekleşmedi. Bunu başarılı bir şekilde yaptığımızda arkada 3'e 3 kalmaktan korkmuyoruz. Bu riski alıyoruz. Böyle bir çekincemiz yok. Ama dediğim gibi eğer yüzde 100'le bunu yapamazsanız istediğiniz baskı asla gerçekleşmez ve bu bahsettiğimiz alanlar açılır.