Bu sezon Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe'de son oynanan Beşiktaş mücadelesinde Isaac Solet sakatlık geçirmişti. İzmir ekibi, başarılı oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yenerek adını üst sıralara yazdıran Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet'in sakatlığı ile sarsıldı. Beşiktaş maçının 43'üncü dakikasında aldığı darbe sonucu acılar içinde yerde kalan ve oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki futbolcunun sol diz ön çapraz bağından yaralandığı ifade edildi. Solet'in sezonu kapayabileceği vurgulanırken, gelen haberler teknik heyeti oldukça üzdü.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Sezon başında Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından gelen Orta Afrikalı futbolcu çok kısa süre içerisinde kendini gösterdi. Göztepe orta sahasının en dinamik oyuncularından olan Solet, Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıktı. Toplam 759 dakika süre alan oyuncu 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Göztepeli kurmayların Solet'in sezona yetişememe ihtimaline karşı orta alana transfer yapabileceği de bildirildi.