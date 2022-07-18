Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, transferde hareketli saatler yaşıyor. Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener ile sözleşme imzalayan Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağladı.
KAPTANLIK YASİN'E VERİLECEK
Yeni Asır'ın haberine göre, ailesinin İzmir'de yaşaması nedeniyle geri dönmeye sıcak bakan tecrübeli futbolcunun 1+1 yıllık imza atması bekleniyor. Geçen sezonu Samsunspor'da geçiren 35 yaşındaki futbolcunun takıma dahil olacağı kaydedildi. Göztepe'ye 2018-2019'da gelen ve 1.5 sezon forma giyen deneyimli kanat oyuncusunun kaptanlık görevini de üstleneceği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda 42 maça çıkan Yasin Öztekin, 10 gol attı.
TRANSFER HABERİ: Yasin Öztekin Göztepe'ye doğru!
Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, kadrosuna eski yıldızı Yasin Öztekin’i katmak için harekete geçti. 35 yaşındaki futbolcu da İzmir ekibine dönmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Göztepe A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 18.07.2022- 09:28
Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, transferde hareketli saatler yaşıyor. Transfer döneminde Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener ile sözleşme imzalayan Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağladı.