05 Ocak 2022, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de pozitif vaka şoku!

Süper Lig ekibinde pozitif vaka şoku!
GÖZTEPE A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2022

Süper Lig takımlarından Göztepe, 1 futbolcusunda corona virüsü vakasına rastlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alınarak tedavisinin başladığını açıkladı.

Göztepe, 1 futbolcusunda korona virüs vakasına rastlandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de corona virüsü şoku yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla 1 futbolcusunda corona virüsü vakasına rastlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alınarak tedavisinin başladığını duyurdu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Göztepe transferi resmen açıkladı! Göztepe transferi resmen açıkladı!
Burak Kapacak bombası! Süper Lig ekibi... Burak Kapacak bombası! Süper Lig ekibi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör