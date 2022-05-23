Süper Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe, kalesinde en çok gol yediği sezonu geride bıraktı. Oynadığı 38 maçın 37'sinde gol yiyen Göz Göz, toplamda 77 gol yediği kabus gibi sezonda düşme hattından çıkmayı başaramadı ve küme düşmeye engel olamadı.

Göztepe, 30. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 77 gol yiyerek en çok gol yediği sezonu oynadı. Sarı-kırmızılılar, 38 maçın 37'sinde gol yiyerek kalesini gole kapatamadı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Göztepe, sezonun son maçında konuk olduğu Adana Demirspor'a 7-0 mağlup olarak sezonu kötü bir şekilde kapattı. 4 hafta önce sahasında Çaykur Rizespor'a da 7-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu sezon iki maçta 7'şer gol yiyerek hezimete uğradı.



BİR SEZONDA KALESİNDE TOPLAM 77 GOL GÖRDÜ

Göztepe, sezon genelinde ise defansif açıdan büyük problemler yaşadı. Oynadığı 38 maçında 37'sinde kalesini gole kapatamayan sarı-kırmızılılar, yalnızca ligin 20. haftasında sahasında oynadığı ve 4-0 kazandığı Antalyaspor maçında gol yemedi. Ligde bu sezon toplamda 77 gol yiyen İzmir temsilcisi, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Göztepe'yi 71'er golle Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor takip etti.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, 30. sezonunu tamamlandığı Süper Lig'de, 77 golle en fazla gol yediği sezonu oynamış oldu. Göztepe'nin bundan önceki en fazla gol yediği sezon ise kalesinde 59 gol gördüğü 2020-2021 sezonuydu.