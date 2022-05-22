Adana Demispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | süper lig

Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demispor sahasında Göztepe'yi konukm edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Adana Demispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Göztepe kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demispor - Göztepe maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.