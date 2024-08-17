Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele, iki takımında da karşılıklı attığı goller sonucu 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2024- 23:40 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024- 00:03