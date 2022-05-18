Göztepe’de Yalçın Kayan ile yollar ayrılıyor!

Göztepe’de Yalçın Kayan ile yollar ayrılıyor!

Son haftaya küme düşmesi kesinleşmiş şekilde giren Göztepe'de ayrılıklar başlıyor. Birçok Türk yıldızın da olduğu oyuncularını, bonservis bedelleriyle beraber satmak isteyen Göztepe'de ilk isim Yalçın Kayan.

Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 12:33