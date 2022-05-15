Göztepe 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) 9 kişi Kartal İzmir'de galip!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar, 9 kişi kaldığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini, Cyle Larin ve Josef kaydetti. Kartal'da, Valentin Rosier ve Josef kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 18:00