Süper Lig ekibi Göztepe transfer bombasını patlatıyor! Hedefte Yaya Sanogo var...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapacak. İzmir temsilcisinin hedeflerinden birisi de Yaya Sanogo. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Göztepe'de yönetim golcü transferi için düğmeye bastı. Kadroya takviye yapmak için ocak ayını bekleyen Göz-Göz yönetimi, verim alamadığı golcüsü Brown Ideye'nin alternatifini İngiltere'de buldu. İki sezondur varlık gösteremeyen Nijeryalı Ideye'ye ara dönemde kulüp bulmayı hedefleyen kurmayların, şu an kulüpsüz olan yıldız golcü Yaya Sanogo'yu takibe aldığı öne sürüldü. Son olarak Championship'te Huddersfield ekibinde forma giyen, Arsenal ve Ajax gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde görev yapan Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisi de elinde bulunuyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 900 BİN EURO

Yaz transfer döneminde boşta kalan 28 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde bir nabız yoklaması yapılacağı gelen haberler arasında. Avrupa'dan da talipleri olan Sanogo'nun yeniden çıkış yapabilmek için Süper Lig'i tercih edebileceği öğrenildi. Piyasa değeri 900 bin Euro olan futbolcunun çok daha düşük bir bedelle kadroya katılması planlanıyor.

DZENAN DÖNDÜ HALİL İSE BELİRSİZ

Göztepe'nin Trabzon ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Dzenan Burekovic ile ilgili müjdeli haber geldi. Adalesindeki sakatlık nedeniyle yarın Alanyaspor deplasmanında forma giymesi tehlikeye giren Boşnak savunmacı dün takımla birlikte idmanlara çıktı. Burekovic'in kritik maçta forma giyebileceği öğrenilirken, Halil Akbunar'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Dizindeki sakatlık nedeniyle yoğun bir tedavi programı uygulanan futbolcunun Alanya'da da görev almasının zor olduğu öğrenildi. Futbolcunun son durumu maç sabahı belli olacak. Takımda cezalı oyuncu bulunmazken Marko'nun sakatlığı sürüyor.

OBİNNA NWOBODO ÜÇ SARI KARTLA SINIRDA

Göztepe'nin orta sahasındaki en etkili isim olan Obinna Nwobodo, Alanyaspor maçı öncesi ceza sınırında yer alıyor. Nijeryalı futbolcunun 3 sarı kartı bulunurken, teknik heyet Alanya maçında kart görmemesi için futbolcuya uyarılarda bulundu.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ