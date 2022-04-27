Göztepe Kulübü, Gaziantep FK maçının son bölümünde yaşananlar hakkında resmi siteden açıklama yayınlayıp, gereğinin yapılacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada yaşananlar kulübümüz tarafından titizlikle ele alınmıştır. Kulüp olarak üzerimize düşen gerekli tüm araştırmayı ilgili kişileri de dinleyerek yaptık. Futbolcuların ve teknik ekibin yaşananlar esnasında duygusal davrandığının ve art niyetli olmadıklarının da kamuoyu gibi farkındayız. Diğer taraftan müsabaka hakeminin değerlendirmeleri esas olması gerekirken, oyuncuların veya teknik heyet mensuplarının kişisel değerlendirmeleri ile müsabaka hakeminin kurallara uygun bulduğu bir hali değiştirmelerini doğru bulmuyoruz.

Oyun içerisinde karar verici konumundaki tek kişi her zaman için maçın hakemidir. Olması gerekeni değerlendirip bunun gereğini yapmak hakemin yetki ve görevindedir. O esnada oluşan psikolojik ve duygusal ortamda farklı bir karar çıktığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar kulüp yöneticilerimiz duruma müdahale etmeye çalışsa da, bu çok kısa süre içerisinde maalesef mümkün olamamıştır.

Bu bağlamda kulübümüz futbolun değerleri için yapılması gereken her türlü işlemi titizlikle yerine getirecektir.