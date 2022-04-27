Süper Lig'e veda eden Göztepe'de Stjepan Tomas ve Soner Aydoğdu ile yollar ayrıldı!

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Göztepe'de flaş bir karar alındı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı ifade edildi. İşter ayrıntılar...

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Göztepe'de flaş bir karar alındı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kamuoyunun Bilgisine: Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

SONER'İN SÖZLEŞMESİ DE FESHEDİLDİ

Öte yandan sarı kırmızılı ekipte, 31 yaşındaki orta saha ile de yollar ayrıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.