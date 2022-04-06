Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, golcü oyuncu Cherif Ndiaye'nin Çin Ligi takımlarından Shanghai Port'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2021 yılında Hırvatistan Ligi ekiplerinden HNK Gorica'dan transfer edilen Senegalli golcü oyuncu, İzmir ekibiyle çıktığı 73 maçta 24 gol ve 5 asist kaydetti.