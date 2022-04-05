Roman Abramovich'e satıldığı iddia edilmişti! Göztepe'den flaş açıklama

Rusya'nın Ukrayna'yla savaşı sonrası birçok sektörde olduğu gibi spor dünyasını da etkiledi ve futbol dünyası da Ruslara karşı yaptırımlara başladı. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e de yaptırımlar uygulanırken, bir dönem İngiliz temsilcisi bilet dahi satamadı ve harcamaları kısıtlandı. Rus milyarder Chelsea'yi satılığa çıkarmak zorunda kalırken, Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın aldığı ve o tarihte resmi imzaların atılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili İzmir ekibinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 18:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022- 19:28