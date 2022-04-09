Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Kayserispor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Göztepe - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Göztepe: Piric, Kerim, Dino, Kahraman, Moubandje, Obinna, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency, Di Santo

Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Mustafa