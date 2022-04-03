Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleden ev sahibi ekip, 3-0'lık skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleden ev sahibi ekip, 3-0'lık skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Konyaspor'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Cikalleshi, 28'de Oğulcan Ülgün ve 71'de Bytyqi'den geldi.

Ayrıca İzmir ekibi 45+2'de Ndiaye'nin kırmızı kart görmesi sonucu, maçın kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

Bu skorla birlikle Konyaspor 58 puana yükselerek tekrar 2. sıraya yükseldi ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Oğulcan'ın rakibine presinde topu önünde bulan Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



23'üncü dakikada Skubic'in tacında ceza sahasında bulunan Cikalleshi, kafasıyla topa arkaya gönderdi. Bytyqi'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



28'inci dakikada Amilton'un ceza sahasında pasında Cikalleshi'nin vuruşunda top kaleci Kenan'dan döndü. Dönen topu önünde bulunan Oğulcan'ın şutunda meşin yuvarlak fileleri ikinci kez havalandı: 2-0.



33'üncü dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Aytaç'ın pasında kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Ndiaye'nin şutu yandan auta çıktı.



44'üncü dakikada Oğulcan, ceza sahasının sağ çaprazında Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, Ndiaye'ye önce sarı kart gösterdi.



45+2'nci dakikada VAR'da pozisyonu izleyen hakem Özdamar, sarı kartı iptal edip Ndiaye'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



49'uncu dakikada Hadziahmetovic'in ceza saha dışından şutunda top yandan auta çıktı.



55'inci dakikada Berkan'ın ceza sahası dışında serbest vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.



58'inci dakikada Bytyqi'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.



61'inci dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında ceza sahasında Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.



71'inci dakikada topla ceza sahasına giren Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.



Karşılaşma Konyspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.