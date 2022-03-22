Göztepe'de şok kadro dışı! İrfan Can Eğribayat...
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olurken İzmir ekibinde maç sonunda İrfan Can Eğribayat ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı. Bu gelişmenin ardından Göztepe İrfan Can Eğribayat'ı kadro dışı bıraktı.
Göztepe A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2022- 20:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022- 20:27
İzmir ekibiden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışları nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.
İrfan Can, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan mücadelenin ardından Göztepe taraftarlarıyla tartışmıştı.
ÖZÜR DİLEDİ
Öte yandan İrfan Can Eğribayat, kadro dışı kalmasından hemen önce bir paylaşım yaparak özür diledi.