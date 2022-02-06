Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı konuk ediyor. Göztepe - Altay maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE - ALTAY MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Kerem, Dino, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Cherif, Di Santo
Altay: Lis, Tolga, Murat, Björkander, Özgür, Rodriguez, Thaciano, Zeki, Kazımcan, Kappel, Deniz
GÖZTEPE - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Göztepe - Altay maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.