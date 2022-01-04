04 Ocak 2022, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Süper Lig ekibi Göztepe Kenan Piric transferini resmen açıkladı!

Göztepe transferi resmen açıkladı!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, 1994 doğumlu file bekçisi Kenan Piric ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, 1994 doğumlu file bekçisi Kenan Piric ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde;

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