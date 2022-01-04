04 Ocak 2022, Salı
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Süper Lig ekibi Göztepe Kenan Piric transferini resmen açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, 1994 doğumlu file bekçisi Kenan Piric ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni transferini resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, 1994 doğumlu file bekçisi Kenan Piric ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde;
#Transfer: 1994 doğumlu kaleci Kenan Piric ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/VBmA2yZcLF#Göztepe pic.twitter.com/hmpqFoJctu— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 4, 2022
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