12 Temmuz 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe'den Nico Gaitan hamlesi! Beklemeye geçildi...

Göztepe'den Nico Gaitan hamlesi! Beklemeye geçildi...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

Son dakika Göztepe haberleri... Spor Toto Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Göztepe, Benfica, Lille, Braga gibi takımlarda forma giymiş 33 yaşındaki Nico Gaitan için girişimlere başladı.

Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe, Halil Akbunar ile 5 yıllık sözleşme yeniledi. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir temsilcisinin son hedefi Arjantinli süper yıldız Gaitan oldu. Yeni Asır'da yer alan habere göre Başkan Mehmet Sepil, Arjantinli yıldız ile temasa geçti. Nico Gaitan'ın bonservisi elinde bulunuyor ve güncel piyasa değeri 1.5 miyon euro.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Avrupa'dan talipleri olan ve daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği Gaitan'ın kendisi ve menajeriyle pazarlıklar sürüyor.

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