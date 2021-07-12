Son dakika transfer haberleri: Göztepe'den Nico Gaitan hamlesi! Beklemeye geçildi...

Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe, Halil Akbunar ile 5 yıllık sözleşme yeniledi. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir temsilcisinin son hedefi Arjantinli süper yıldız Gaitan oldu. Yeni Asır'da yer alan habere göre Başkan Mehmet Sepil, Arjantinli yıldız ile temasa geçti. Nico Gaitan'ın bonservisi elinde bulunuyor ve güncel piyasa değeri 1.5 miyon euro.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Avrupa'dan talipleri olan ve daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği Gaitan'ın kendisi ve menajeriyle pazarlıklar sürüyor.

DİĞER

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ