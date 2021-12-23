23 Aralık 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Beşiktaş maçında penaltı kazandı! Ersin Destanoğlu gole izin vermedi

Göztepe penaltı kazandı! İşte o pozisyon
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 Giriş Tarihi: 23.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadelenin 40. dakikasında Montero'nun Kerim Alıcı'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası İzmir temsilcisi penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadelenin 40. dakikasında konuk takım penaltı kazandı.

Montero'nun ceza sahası içerisinde Kerim Alıcı'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk, beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına Soner Aydoğdu geçerken, Ersin Destanoğlu penaltı atışını kurtardı ve maç 1-1'lik skorla devam etti.

İşte o pozisyon:



*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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