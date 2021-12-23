Göztepe'de Nestor El Maestro'dan Beşiktaş yorumu!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro maç sonrası açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyunu uzun süre üstün götüren taraftık, oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.
El Maestro maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Göztepe olarak klasik oyunlarını oynadıklarını belirterek, "Burası alışık değil. Oyunu uzun süre üstün götüren taraftık, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.
Hızlı bir şekilde önlerindeki maçlara hazırlanmaları gerektiğini kaydeden El Maestro, "Kritik süreçten geçiyoruz. Bu kritik süreçte en iyi sonuçları alıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Takımı nasıl toparlayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan El Maestro, "Çalışma sistemimizde değişen bir şey olmayacak. Maçı analiz edeceğiz. İyi oynadığımızı biliyorum ama tabii ki hatalarımız oldu. Bunları arkadaşlarımızla paylaşacağız. Her maç öncesi ve sonrası bu şekilde devam ettireceğiz. Bunun haricinde olan noktalar benim elimde değil. Puanlara ihtiyacımız var ve bunları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı