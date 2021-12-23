23 Aralık 2021, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Nestor El Maestro'dan Beşiktaş yorumu!

El Maestro’dan Beşiktaş yorumu!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro maç sonrası açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyunu uzun süre üstün götüren taraftık, oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

El Maestro maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Göztepe olarak klasik oyunlarını oynadıklarını belirterek, "Burası alışık değil. Oyunu uzun süre üstün götüren taraftık, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Hızlı bir şekilde önlerindeki maçlara hazırlanmaları gerektiğini kaydeden El Maestro, "Kritik süreçten geçiyoruz. Bu kritik süreçte en iyi sonuçları alıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımı nasıl toparlayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan El Maestro, "Çalışma sistemimizde değişen bir şey olmayacak. Maçı analiz edeceğiz. İyi oynadığımızı biliyorum ama tabii ki hatalarımız oldu. Bunları arkadaşlarımızla paylaşacağız. Her maç öncesi ve sonrası bu şekilde devam ettireceğiz. Bunun haricinde olan noktalar benim elimde değil. Puanlara ihtiyacımız var ve bunları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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