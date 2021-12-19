19 Aralık 2021, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Fatih Karagümrük maçı sonrası Nestor El Maestro: İyi sonuçlar için çabalamalıyız

El Maestro’dan Karagümrük yorumu!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu. El Maestro, "Kafamızı kaldırıp iyi sonuçlar almak için çabalamalıyız" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, bulundukları durumda en önemli olan şeyin sonuç olduğunu ancak bugünkü sonuçtan dolayı kötü olduklarını söyledi. Maestro, "Kafamızı kaldırıp iyi sonuçlar almak için çabalamalıyız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, açıklamalarda bulundu.

Nestor El Maestro, "Enteresan bir maçtı. Analiz edebileceğimiz ve üzerine konuşabileceğimiz çok fazla şey var. Ama bütün bunların haricinde şu anda bizim bulunduğumuz durumda en önemli olan şey sonuç. Bu bizim için her şey. Bugünkü sonuç bizim için kötü. Biz de bu durumdan dolayı şu anda kötüyüz. Hep beraber olup, kafamızı kaldırıp iyi sonuçlar almak için çabalamalıyız. Ben kendi adıma takım içerisinde gereksiz değişiklikler yapmaktan uzak durmam gerekiyor. Çünkü; bu oyunculara ve bu sisteme güveniyorum. Bu oyuncularla bu şekilde saha içerisinde galibiyete en yakın olabilecek pozisyonda olabileceğimizi hissediyorum. Daha farklı oyuncu ve 11'lerle belki de galibiyetten daha fazla uzakta olabiliriz. Hep beraber olmamız gereken bir zaman. En acil şekilde galibiyetler ve puanlar almamız gerekiyor" dedi.

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