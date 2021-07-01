Son dakika transfer haberleri: Göztepe Şefik Abalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Şefik Abalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni sezon öncesi transfer hamlelerine devam ediyor. İzmir ekibi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.



İŞTE O AÇIKLAMA



2002 doğumlu oyuncu Şefik Abalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.

7 Haziran 2002'de Avusturya'nın Innsbruck şehrinde dünyaya gelen Şefik, SV Telfs altyapısında futbol ile tanıştı. Daha sonra FC Walker takımı ile profesyonel olan Şefik, alt yaş kategorilerinde Avusturya Milli Takımı formasının ardından U19 ve U21 Milli Takım forması ile sahada yer alma başarısı gösterdi.

Şefik'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.







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