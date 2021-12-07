07 Aralık 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı konuk etti ve sahadan 2-1'lik skorla ayrılarak 5 maç sonra galip geldi. Maçın sonuna ise İzmir temsilcisinin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın gözyaşları damga vurdu. 23 yaşındaki oyuncu hakkında acı gerçek ise daha sonrasında ortaya çıktı. İşte detaylar...

Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

5 maçtır galibiyet özlemi çeken İzmir ekibi Göztepe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Maçı Göztepe Jahovic'in golleriyle 2-1 kazanırken maç sonuna acı bir olay damgasını vurdu. İşte detaylar...

Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı

İRFAN CAN BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE YERE ÇÖKTÜ

Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşları içinde yere yattı. Kimse ne olduğunu anlayamazken takım arkadaşları İrfan Can'ın yanına gitti.

Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı

TAKIM ARKADAŞLARI SARILDI

Göztepeli futbolcu ve teknik heyetin yerdeyken sarıldığı genç kaleci daha sonra yanındakilerin desteğiyle ayağa kalktı.

Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kimse Göztepe'nin başarılı kalecisinin neden gözyaşı döktüğünü anlayamazken İrfan Can Eğribayat maç sonu röportajında acı gerçeği açıkladı.

Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı

5.5 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Takımının attığı gollerden sonra yanına koşmasına ve maç sonunda gözyaşı dökmesine açıklık getiren başarılı file bekçisi, kısa süre önce 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı

"BEBEĞİMİZ İÇİN OYNA"

Maçtan kısa süre önce 5 buçuk aylık bebeğini kaybeden Eğribayat, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana "Bebeğimiz için oyna" dedi.

Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı

"3 TOP DİREKTEN DÖNDÜ"

"Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocam bana 20 gün, 1 ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim." dedi. (Milliyet)

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