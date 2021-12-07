Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı

"3 TOP DİREKTEN DÖNDÜ"

"Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocam bana 20 gün, 1 ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim." dedi. (Milliyet)

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