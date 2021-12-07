Göztepe-Gaziantep FK maçı sonrası İrfan Can Eğribayat gözyaşlarını tutamamıştı! Acı gerçek ortaya çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yı konuk etti ve sahadan 2-1'lik skorla ayrılarak 5 maç sonra galip geldi. Maçın sonuna ise İzmir temsilcisinin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın gözyaşları damga vurdu. 23 yaşındaki oyuncu hakkında acı gerçek ise daha sonrasında ortaya çıktı. İşte detaylar...
5 maçtır galibiyet özlemi çeken İzmir ekibi Göztepe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Maçı Göztepe Jahovic'in golleriyle 2-1 kazanırken maç sonuna acı bir olay damgasını vurdu. İşte detaylar...
İRFAN CAN BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE YERE ÇÖKTÜ
Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Göztepe'de başarılı kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın son düdüğüyle birlikte gözyaşları içinde yere yattı. Kimse ne olduğunu anlayamazken takım arkadaşları İrfan Can'ın yanına gitti.
TAKIM ARKADAŞLARI SARILDI
Göztepeli futbolcu ve teknik heyetin yerdeyken sarıldığı genç kaleci daha sonra yanındakilerin desteğiyle ayağa kalktı.
ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Kimse Göztepe'nin başarılı kalecisinin neden gözyaşı döktüğünü anlayamazken İrfan Can Eğribayat maç sonu röportajında acı gerçeği açıkladı.
5.5 AYLIK BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Takımının attığı gollerden sonra yanına koşmasına ve maç sonunda gözyaşı dökmesine açıklık getiren başarılı file bekçisi, kısa süre önce 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini açıkladı.
"BEBEĞİMİZ İÇİN OYNA"
Maçtan kısa süre önce 5 buçuk aylık bebeğini kaybeden Eğribayat, "Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana "Bebeğimiz için oyna" dedi.
"3 TOP DİREKTEN DÖNDÜ"
"Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocam bana 20 gün, 1 ay gelme dedi ama takımımın yanında olmak istedim." dedi. (Milliyet)
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