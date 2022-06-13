TRANSFER HABERİ: Flaş Volkan Demirel iddiası! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Karagümrük ile yollarını ayrılan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor. Genç çalıştırıcıya sürpriz bir ekip talip oldu. Demirel'in yeni takımının neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. İşte 40 yaşındaki teknik direktör ile ilgilenen o kulüp... | Son dakika spor haberleri