Sürpriz bir şekilde Fatih Karagümrük'teki teknik direktörlük görevinden ayrılan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor.
TRANSFER HABERİ: Flaş Volkan Demirel iddiası! Yeni adresi...
Spor Toto Süper Lig takımlarından Karagümrük ile yollarını ayrılan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor. Genç çalıştırıcıya sürpriz bir ekip talip oldu. Demirel'in yeni takımının neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. İşte 40 yaşındaki teknik direktör ile ilgilenen o kulüp... | Son dakika spor haberleri
40 yaşındaki genç hoca o kulüple masaya oturacak.
SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILDI
Geçtiğimiz sezonun ortasında Fatih Karagümrük'ün başına gelen Volkan Demirel, İstanbul ekibiyle 24 maça çıktı.