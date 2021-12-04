Göztepe Atakan Çankaya için girişimlere başladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, yönetim, Ankaragücü’nden kiralanan 23 yaşındaki ön libero Atakan Çankaya'nın satın alma opsiyonunu erken devreye sokma kararı aldı. Atakan'ın da sarı kırmızılı ekipte çok mutlu olduğu ve imzaya da hazır olduğu belirtildi. | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattından kurtulmanın yollarını arayan Göztepe'de yönetim bir yandan transfere de ağırlık veriyor. Yeniasır'ın haberine göre sarı-kırmızılı ekibin hedefi ise ara transfer dönemi gelmeden Ankaragücü'nden kiralanan Atakan Çankaya'nın bonservisini almak. Son olarak Fenerbahçe maçında forma giyen ve performansıyla alkış alan 23 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Nestor El Maestro yönetime rapor verdi. Atakan'ın sezon sonuna kadar piyasasının artmasından endişelenen yöneticiler, zaman geçirmeden genç ön liberoyu da renklerine bağlamak istiyor.

PERFORMANSI ÇOK BEĞENİLDİ



Satın alma opsiyonunu elinde bulunduran sarı-kırmızılı yönetim bu avantajını erken devreye sokmak istiyor. Başkent ekibiyle bir görüşme yapmayı planlayan Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, uygun bir bonservis bedelinde anlaşılması halinde bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Atakan'ın da sarı kırmızılı ekipte çok mutlu olduğu ve imzaya da hazır olduğu öğrenildi. Bu arada 5-0'lık galibiyetle sona eren Kahta 02 ile oynanan kupa maçında gençler Yusuf Talum, Efe Can, Ege ve Erkam'ın performansları büyük alkış aldı.

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