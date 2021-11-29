29 Kasım 2021, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Fenerbahçe maçı sonrası Nestor El Maestro: Pozisyon bile üretemediler

Maestro’dan F.Bahçe maçı yorumu! Pozisyon bile üretemediler
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından İzmir ekibinin teknik direktörü Nestor El Maestro mücadeleyi değerlendirdi. Maestro, "Oyunu Fenerbahçe'den daha iyi bitirdik. Taktik olarak ufak tefek zorluklar yaşadık. Mesut'un ortaya geldiği bölümde Tijanic'i içeri çekerek bunu hallettik. Fenerbahçe pozisyon üretemedi bile. Kaleyi bulan 4 şutları vardı. 1-1 bitti maç" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Nestor El Maestro'nun sözleri:

"Öncelikle dürüst bir analiz yapacak olursam; pesimist olacak biraz. Herkesin gördüğünü söylemek istiyorum. İlk yarıda, ikinci yarıda üstünlük bizdeydi. Topun şişirildiği, dönen topların alındığı dönemde bizdik. Sakin dönemde biz daha iyiydik. Oyunu Fenerbahçe'den daha iyi bitirdik. Taktik olarak ufak tefek zorluklar yaşadık. Mesut'un ortaya geldiği bölümde Tijanic'i içeri çekerek bunu hallettik. Fenerbahçe pozisyon üretemedi bile. Kaleyi bulan 4 şutları vardı. 1-1 bitti maç. Bu sonuçtan mutlu değiliz. Bugün buraya gelen Türkiye'nin en güzide taraftarlarına galibiyet hediye edemedik. Özür dileriz.

Müdahale edemediğim şeylerle ilgili konuşmayı sevmem. Kalite mi, şans mı? Ne derseniz deyin müdahale edemezsiniz. Ben elimdeki en iyi 11'i sahaya sunuyorum. Golse gol, takıma ne gerekiyorsa çalışmayı severim. Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Gaziantep'e karşı bu oyunu oynarsak galip geleceğimize eminim. Bu oyunu her hafta oynamak kolay değil. Bugün galibiyeti kaçırdık."
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