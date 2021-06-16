Son dakika transfer haberleri: Göztepe'den Badou Ndiaye hamlesi
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları da giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe, orta saha transferi için gaza bastı. Balıkesirspor'dan ayrılan Taşkın Çalış'la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılıların Badou Ndiaye'yi gündeme aldığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımında kiraladığı Anderson Esiti'nin takımdan ayrılmasıyla orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Ndiaye ile temasa geçtiği vurgulandı. Göztepe'nin Esiti'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü ancak PAOK'un yüksek bir bonservis bedeli belirlediği açıklandı.
Göztepe'nin Esiti olmaması durumunda en kısa zamanda Ndiaye transferini bitirmek istediği öğrenildi. Türkiye'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formalarını giyen 30 yaşındaki Senegalli 2020-2021 sezonun devre arasında Karagümrük'ten Suudi Arabistan takımı Al Ain'e transfer olmuştu. Ndiaye için Göztepe'nin yanı sıra Gaziantep Futbol Kulübü'nün de devrede olduğu öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?