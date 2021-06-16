16 Haziran 2021, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe'den Badou Ndiaye hamlesi

Süper Lig ekibinden Ndiaye hamlesi
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika transfer haberleri: ekiplerinden , ülkemizde , , ve formaları da giyen Senegalli orta saha oyuncusu 'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

'de yeni sezona iddialı girmek isteyen , orta saha transferi için gaza bastı. 'dan ayrılan 'la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılıların 'yi gündeme aldığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında 'ın takımında kiraladığı 'nin takımdan ayrılmasıyla orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Ndiaye ile temasa geçtiği vurgulandı. Göztepe'nin Esiti'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü ancak PAOK'un yüksek bir bonservis bedeli belirlediği açıklandı.

Göztepe'nin Esiti olmaması durumunda en kısa zamanda Ndiaye transferini bitirmek istediği öğrenildi. 'de , , ve formalarını giyen 30 yaşındaki Senegalli 2020-2021 sezonun devre arasında Karagümrük'ten Suudi Arabistan takımı 'e transfer olmuştu. Ndiaye için Göztepe'nin yanı sıra 'nün de devrede olduğu öne sürüldü.

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