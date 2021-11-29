Göztepe Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (Göztepe-Fenerbahçe canlı skor)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbi galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmek istiyor. İzmir temsilcisi ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılırken, bu yükselişini devam ettirmek istiyor. İzmir ekibi ise 4 maçlık galibiyet hasretine son verip çıkış yakalamak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
📋 GÖZTEPE - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Atakan, Soner, Halil Akbunar, Obinna, Tijanic, Adis Jahovic.
Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun.
📺 GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.
MUSTAFA CENGİZ İÇİN SAYGI DURUŞU
Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki maçta unutulmadı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Cengiz, için Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
DEPLASMANDA 4 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenen sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.
🚑 FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Göztepe karşısında forma giyemiyor. Tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamıyor. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamadı.
🚑 GÖZTEPE'DE 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarın forma giyemedi.
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